73 acidentes esta semana na Madeira provocaram 5 feridos graves

A Polícia de Segurança Pública registou, esta semana 73 acidentes de viação, dos quais resultaram cinco feridos graves e 26 feridos ligeiros.

O concelho do Funchal tornou a ser o mais fustigado por acidentes, com um total de 36 sinistros, entre os dias 14 e 20 de Dezembro.

Durante essa mesma semana, a PSP realizou uma série de fiscalizações, que levaram à detenção de 9 pessoas que conduziam sob o efeito de álcool, bem como uma pessoa que conduzia sem carta de condução.

No habitual balanço de sinistralidade rodoviária, enviado à comunicação social, a PSP refere que, na Noite do Mercado, haverá “um dispositivo de segurança móvel, adaptado à realidade do terreno, com resposta imediata em caso de ocorrência de criminalidade ou alteração à Ordem Pública”.