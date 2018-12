64 acidentes e 19 detenções nas estradas da Madeira numa só semana

Através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informou esta sexta-feira que, relativamente à sinistralidade rodoviária verificada no período compreendido entre os dias 30 de Novembro e 6 de Dezembro 2018, ocorreram um total de 64 acidentes de viação nesta RAM, distribuídos pelos seguintes concelhos: Funchal (39), Câmara de Lobos (4), Ribeira Brava (3), Ponta do Sol (1), São Vicente (1), Machico (4), Santa Cruz (11) e Porto Santo (1).

Este número de sinistros resultou num total de 1 ferido grave (funchal) e 21 feridos ligeiros (12 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 1 em S. Vicente, 2 em Machico e 5 em Santa Cruz).

“As tipologias dos referidos acidentes de viação foram as seguintes: Atropelamento (1), Colisão (51), despiste (8) e outros (4)”, adianta a PSP Madeira.

“Durante o referido hiato temporal, desenvolvemos uma série de operações de fiscalização rodoviária, que resultaram na materialização de 16 detenções por condução sob o efeito do álcool (9 no Funchal, 2 em Câmara de Lobos, 2 na Ribeira Brava, 2 em Machico e 1 em Santa Cruz), 2 detenções por falta de habilitação para o exercício da condução (1 na Ribeira Brava e 1 em St.ª Cruz) e 1 detenção por desobediência (Santa Cruz)”, acrescenta.

Na presente semana nota-se uma ligeira diminuição do número de acidentes (menos 2 relativamente à semana anterior), seguida de igual descida do número de feridos ligeiros (menos 2).

“Não obstante, lamentamos a subida acentuada do número de detenções por condução sob o efeito do álcool (mais 7 detenções) e por condução com falta de habilitação (mais 2 detenções) números que são reveladores da falta de responsabilidade de alguns condutores no exercício da condução. As elevadas taxas de álcool registadas indicam consumos excessivos, os quais devem ser considerados como um alerta social, apelando assim a uma mudança de comportamentos neste âmbito. Uma vez mais reiteramos: ‘se conduzir não beba’”, aconselha a PSP Madeira.

“Antevendo a quadra festiva que se aproxima, propícia a excessos, o Comando Regional da PSP Madeira informa que irá prosseguir e reforçar a sua actividade de fiscalização nas principais vias, cumprindo com o seu papel neste domínio de intervenção”, conclui.