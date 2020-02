O mais recente balanço emitido pelo Serviço Regional de Protecção Civil, pelas 18 horas, dá conta do aumento do número de operacionais a combater o incêndio na Ponta do Pargo.

De momento, 47 operacionais e 18 meios terrestres, pertencentes a seis corporações de bombeiros estão a combater as chamas, que deflagraram na madrugada de segunda-feira.