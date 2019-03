4 voos já foram divergidos, 2 (chegada e partida) cancelados

São já 4 os voos esta tarde divergidos para o Aeroporto de Porto Santo, havendo também a registar o regresso a Lisboa do avião da TAP que tinha chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo pelas 16:30. Depois da longa espera no ar, a aeronave da companhia de bandeira nacional está de regresso à procedência, adivinhando-se os dois primeiros voos (chegada e partida) hoje cancelados em virtude do mau tempo.

Nota ainda para o avião da Norwegian que foi desviado para Porto Santo – o primeiro a divergir – que entretanto já levantou voo da ilha dourada para voltar a ficar em espera no espaço aéreo entre a Madeira e Porto Santo.