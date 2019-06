Todos os roteiros ‘marcham’ esta noite até Santo António

Há seguramente outras propostas de animação para esta noite de quarta-feira, mas há uma que seguramente se destaca, cujo epicentro está localizado na freguesia de Santo António.

Referimo-nos ao desfile-concurso das marchas populares de Santo António que hoje, a partir das 21 horas, vão percorrer as ruas da freguesia, num total de 734 marchantes distribuídos por 12 grupos.

Haverá prémios para as melhores marchas: 1.º classificado receberá mil euros; o 2.º classificado terá 500 euros; e o 3.º classificado, 250 euros; havendo um prémio de participação para todas as marchas no valor de 200 euros.

Este ano, o painel de jurados é composto pelo vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, pela cantora Vânia Fernandes, pela estilista Karla Vieira, pelo bailarino Francis Cardoso, e por Rui Santos, presidente do júri, ele que é o presidente da Junta de Freguesia de Santo António.

O evento contará com a apresentação de Duarte Rebolo e Licínia Macedo.

De resto haverá animação musical pela noite dentro, a partir das 22h30, os Galáxia.