Pratos de peixe é no Klenk’s Café!

O menu do Klenk’s Café contempla opções simplesmente deliciosas! Para além dos já divulgados escalopes, raviolis caseiros e até das salsichas caseiras, há um outro conjunto de pratos que simplesmente não pode perder. Estamos a falar, por exemplo, do bacalhau gratinado no forno, de uma boa e recheada caldeirada, do prato à base de mexilhão ou do ‘Cesto de Neptuno’ (já lhe desvendamos o que é).

O bacalhau é feito no forno e leva batata cozida, tomate, natas e é coberto de queijo. Uma delícia! A caldeirada leva sempre peixe fresco que, obviamente, varia consoante a época, ao qual se juntam mexilhão, camarão, lulas e batata cozida. Já o prato de mexilhão é feito em molho de tomate e vinho branco e no ‘Cesto de Neptuno’ os ingredientes são semelhantes aos da caldeirada, com peixe fresco que varia consoante a época, mas é confeccionado na grelha, fechado numa espécie de cesto de alumínio. Esta é uma das iguarias mais requisitadas do restaurante.

Qualquer um destes quatro pratos têm de ser pedidos/reservados com pelo menos um dia de antecedência, devido aos ingredientes e ao tempo de preparação dos mesmos. Por isso, já sabe, se quer experimentar uma nova especialidade no Klenk’s Café, contacte-nos primeiro para deliciar-se a sério depois.

Aguardamos a sua visita e aproveitamos para desejar a todos um próspero Ano Novo!

Contactos:

Estrada Ponta da Oliveira 57, Caniço

Telefone: 291 934 316