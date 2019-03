Ouça ‘760’, a primeira canção gravada em estúdio dos madeirenses Men On the Couch

A banda madeirense Men On The Couch (MOTC) está a gravar o seu primeiro álbum de originais num estúdio em Lisboa. Sem o apoio de qualquer editora, o grupo indie rock, composto por Tiago Rodrigues (bateria), João Rodrigues (baixo), Francisco Sousa (guitarra) e Guilherme Gomes (voz e guitarra), recorreu ao crowdfunding (financiamento colaborativo), pedindo aos fãs que os ajudassem a concretizar este sonho. Uma história para ler na íntegra, amanhã, na rubrica ‘Final Feliz’ do nosso matutino.

Para já, fique com ‘760’, o primeiro de 9 temas do álbum ‘Senso Comum’.