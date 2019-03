$!Experimente percorrer a promenade Lido-Socorridos de forma diferente

Esta sexta-feira, o DIÁRIO deixa-lhe uma sugestão de passeio no Funchal, enquanto aproveita para conhecer melhor uma parte do património geológico, histórico e cultural da cidade. Falamos do Percurso da Geodiversidade na Promenade Marítima Lido ↔ Socorridos.

Compreendido entre o Complexo Balnear do Lido e a foz da ribeira dos Socorridos, o trajecto percorre a faixa litoral da freguesia de São Martinho, numa extensão de 5 quilómetros, e contempla 24 paragens para observar e obter informação sobre sítios geológicos e outros locais interessantes dos pontos de vista histórico, cultural e científico.

1 - Complexo Balnear Do Lido

2 - Praça Da Região Autónoma Da Madeira

3 - Praia Do Gorgulho

4 - Cais Do Carvão

5 - Jardim Panorâmico

6 - Complexo Balnear Da Ponta Gorda I

7 - Complexo Balnear Da Ponta Gorda Ii

8 - Poças Do Governador

9 - Buraco Do Fojo

10 - Ponta Da Cruz

11 - Doca Do Cavacas/Poças Do Gomes

12 - Túnel Das Poças Do Gomes

13 - Praia Formosa (Geossítio F02)

14 - Rua Da Praia Formosa I (Geossítio F02)

15 - Rua Da Praia Formosa II (Geossítio F02)

16 - Praia Nova

17 - Praia Dos Namorados/Areeiro

18 - Praia Do Areeiro/Hotel Orca Praia

19 - Nascente De Água Da Praia Do Areeiro

20 - Foz Do Ribeiro Do Areeiro

21 - Areeiro/Vitória

22 - Vitória

23 - Foz Do Ribeiro Da Vitória

24 - Foz Da Ribeira Dos Socorridos

O baixo grau de dificuldade e a boa acessibilidade fazem deste itinerário uma escolha adequada para uma caminhada, durante uma manhã ou uma tarde, que concilia a promoção da actividade física no meio natural com o enriquecimento sociocultural proporcionado pela divulgação científica, histórica e cultural.

Recomenda-se o uso de chapéu e óculos de sol, protector solar, roupa e calçado adequado.

O roteiro está disponível, de forma gratuita, no site ‘Visit Funchal’.

Descarregue e atreva-se a percorra o promenade de uma forma diferente.