Conheça as sugestões que temos para si no ‘roteiro’ desta segunda-feira, 8 de Julho

Exposição de poesia “Rimando com o Feiticeiro da Calheta”

Pelas 18 horas, será inaugurada mais uma exposição com os poemas dos participantes do III concurso ‘Rimando com o Feiticeiro da Calheta’, na Sociedade de Engenhos da Calheta.

Este concurso é organizado pelo Centro de Estudos Educação, Cultura, Social da Calheta e pela delegação escolar da Calheta, numa parceria com a Câmara Municipal da Calheta, com a finalidade de fomentar o gosto pela poesia, estimular a criatividade, valorizar a produção literária, fomentar hábitos de escrita e de leitura, premiar a produção de originais de poesia e prestar homenagem ao poeta João Gomes de Sousa.

A exposição decorre sempre, no dia 8 de Julho, de cada ano, em memória do dia da morte do poeta popular, mais conhecido por ‘Feiticeiro da Calheta’, autor da letra e música do bailinho da Madeira que Max internacionalizou.

A organização recebeu este ano, cerca de meia centena de poemas, para esta edição, oriundos das mais diversas escolas da região. Na dia da abertura da exposição serão anunciados os poemas vencedores das três categorias; a primeira até aos 12 anos, a segunda até os 13 aos 18 anos e a terceira e ultima mais de 18 anos.

XXXVIª edição da Expomadeira

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita hoje, a Expomadeira 2019 a decorrer no estádio dos Barreiros até 14 de Julho.

Pelas 19 horas, terá lugar no stand do Governo Regional, a actuação do Grupo Folclórico do Centro de Actividades Ocupacionais de Câmara de Lobos, seguido de uma entrega de cabazes solidários, pelas 19h30, no stand da Insular a cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Às 21 horas, decorrerá a actuação do Grupo de Acordeonistas da Casa do Povo da Ponta do Sol.

Apresentação Pública da Moeda de dois Euros Comemorativa dos 600 Anos

A cerimónia de Apresentação Pública da Moeda de dois Euros Comemorativa dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, presidida pelo vice-presidente do Governo Regional, decorrerá a partir das 21h30, no Fórum Machico.

Seguir-se-á o Espectáculo Musical ‘Saudades do Max’, também integrado nestas celebrações.

A nova moeda, produzida pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda, tem o cunho do artista plástico Júlio Pomar que procurou representar a descoberta da Madeira e do Porto Santo, protagonizado pelos navegadores Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco.