Conheça as sugestões que temos para si no ‘roteiro’ desta quarta-feira

Documentário Biográfico sobre João Carlos Abreu

O ex-Secretário Regional do Turismo, João Carlos Abreu, será homenageado comum documentário biográfico da autoria da Eventos & Sonetos, cuja apresentação está marcada para esta quarta-feira, às 19 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Quarteto de Cordas Atlântico com Clarinete e Oboé

O Quarteto de Cordas Atlântico, com Clarinete e Oboé, formado por músicos da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), actua esta quarta-feira, no Belmond Reid’s Palace, no Funchal.

Nesta performance musical que junta os instrumentos de corda ao clarinete e oboé, destaque para as interpretações de ‘Quinteto com clarinete em Lá maior’, de Mozart, obra de referência nesta formação musical, assim como o ‘Interlúdio para quarteto de cordas com oboé’, de Gerald Finzi.

Formado por quatro instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira, o Quarteto Atlântida convidou dois colegas do naipe das madeiras para esta performance, marcada para as 21h30.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros - inclui uma bebida no Cocktail Bar.