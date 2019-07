Conheça as propostas do roteiro desta quinta-feira, 25 de Julho

‘‎Hello Summer 2019’

A Casa da Levada, no Caminho do Amparo, dá as boas-vindas ao Verão com a Festa ‘‎Hello Summer 2019’. A selecção musical do DJ Sérgio Soares dá ritmo ao serão, a partir das 18 horas.

Concerto de Verão do Orfeão Madeirense

O Orfeão Madeirense vai apresentar-se em Concerto, pelas 19 horas desta quinta, no Museu Quinta das Cruzes. Este concerto, de entrada livre, integra-se no plano de actividades para 2019 do Orfeão, que comemora este ano o seu centenário.

O coro apresentará vários temas do seu repertório, fazendo uma viagem musical por vários estilos. O coro do Orfeão Madeirense é composto actualmente por 25 elementos e é dirigido pela professora Maria João Caires.

‘It Takes Two - Greatest Duets’

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

‘Tapas & Wine’ e Surma no Castanheiro Boutique Hotel

Das 19h30 às 21h30, o Bar Íris enche-se de jazz, com buffet de tapas à acompanhar. A música está a cargo do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

Já pelas 21h30, o Castanheiro Boutique Hotel acolhe o concerto da multi-instrumentista e cantora Surma, na terceira e última sessão do novo ciclo musical ‘Pátio do Castanheiro’. Reservas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 291 200 100.

‘Fado à Beira-mar’ na Ribeira Brava

As Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo integram, esta semana, uma nova iniciativa, designada por ‘Fado à beira-mar’. Uma acção que terá lugar nos dias 25, 26 e 27 de Julho, sempre às 21 horas, na frente-mar da Ribeira Brava, na Baía de Câmara de Lobos e no Engenho do Porto da Cruz, respectivamente.

Além de Mara Pedro, enquanto convidada especial, participam nestes espectáculos os fadistas madeirenses Paulo Amaro, Laura Silva, Rui Fernando, Ricardo Freitas, Maria José.

‘A Pulga atrás da Orelha’ no Baltazar Dias

Esta noite, pelas 21 horas, realiza-se mais uma sessão da peça de Georges Feydeau, ‘A Pulga Atrás da Orelha’, que teve a sua estreia a 16 de Julho, através de uma coprodução entre o Teatro Feiticeiro do Norte, a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias.

A peça reúne múltiplos actores regionais, nomeadamente Afonso Moniz, André Rodrigues, Dina de Vasconcelos, Duarte Rodrigues, Élvio Camacho, Filipe Luz, Hugo Andrade, Isabel Martins, João Gouveia, Patrícia Perneta, Paula Erra, Rúben Silva e Sara Mendes, e ainda os nacionais João Pedreiro e Thaiane Anjos, com cenografia de Eduardo Luiz.

O espectáculo marca o encerramento da temporada artística de 2018/2019 do Teatro Municipal Baltazar Dias, sendo que os ingressos têm um custo simbólico de 8 euros.

UHF na FNAC Madeira

Os UHF, uma das míticas bandas de rock de Portugal, festeja 40 anos e dá às 21 horas um ‘showcase’ intimista na Fnac Madeira.

4Litro no MUDAS

O grupo humorístico 4Litro apresenta a comédia ‘A Máquina do Tempo’, pelas 21 horas, no MUDAS, na véspera do V Encontro Municipal de Juventude da Calheta.

Sardinhada no El Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centromar, abre portas e apresenta um DJ convidado. O destaque gastronómico vai para as sardinhas do Algarve, que o espaço apresenta este Verão e que tem tido boa adesão dos clientes.

Semana do Mar e I Amostra do Trigo e Chícharo

No que toca aos ‘arraiais’ madeirenses, prosseguem a Semana do Mar no Porto Moniz e a Amostra do Trigo e Chícharo, na Quinta Grande.

No Porto Moniz, a noite é dedicada à música popular com as actuações de Ernesto Macedo & Banda; Cláudia Martins & Minhotos Marotos (22h45); e DJ Javi Reina, que se apresenta através do Grupo Café do Teatro.

Na Quinta Grande há animação musical diversa e comes e bebes.

Nos cinemas

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme biográfico autorizado ‘Tony’, sobre o cantor português Tony Carreira, a fita alemão de aventura e fantasia ‘Jim Botão e Lucas, o Maquinista’, a película dinamarquesa de animação ‘A Incrível história da Pêra Gigante’, e a de acção ‘Domino - A Hora da Vingança’.