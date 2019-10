Conheça as propostas do roteiro desta quinta-feira, 24 de Outubro

Dina Pimenta expõe na Marca de Água

A Galeria Marca de Água inaugura, pelas 18h30, a uma nova grande exposição individual, desta vez da conceituada artista plástica, Dina Pimenta.

A exposição intitulada “Árvore, uma linha à diáspora” reúne mais de cinco dezenas de obras, expostas nos três andares da galeria, exploram diferentes domínios da representação, através do desenho, pintura, escultura e instalação.

Uma narrativa contada a partir das pétalas da flor dos jacarandás, da Avenida Arriaga e do Jardim Municipal é um mote para uma leitura poética sobre a linha, através do desenho, pintura ou escultura.

Concerto da Banda Militar da Madeira

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa recebe, pelas 18h30, um concerto comemorativo do Dia do Exército, celebrado a 24 de Outubro, data da conquista de Lisboa, em 1147, pelas tropas de D. Afonso Henriques, Patrono do Exército Português.

Aniversário natalício da Madre Virgínia Brites da Paixão

O Grupo de Oração pela Beatificação da Madre Virgínia Brites da Paixão, mais conhecida, em toda a Diocese do Funchal, pela ‘Santa Freirinha do Lombo dos Aguiares’, assinala o seu aniversário natalício, com uma missa comemorativa no Mosteiro de Santo António, no Lombo dos Aguiares, pelas 19 horas.

Igreja do colégio recebe Festival de Órgáo da Madeira

A Igreja do Colégio e o seu grande órgão de carvalho e mogno, de duplo teclado recebem, pelas 21:30, o concerto de António Esteireiro ‘O órgão no século XXI’. Será um reportório dedicado ao presente século e que inclui improvisação que é, aliás, uma tradição organística.