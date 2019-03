Barreirinha Bar Café acolhe projecto musical que está a dar a volta ao Mundo num catamarã

Estão a dar a volta ao Mundo num catamarã e hoje, às 18 horas, actuam no Barreirinha Bar Café, em pleno Largo do Socorro. O projecto ‘Honky Tonk Sail’ mistura os géneros jazz com blues por via dos seus dois artistas residentes, a que acrescem outros músicos que vão seguindo viagem na embarcação que atravessou o Oceano Atlântico na Primavera de 2018.

Já tocaram em festivais e concertos nos Açores, Irlanda, Bélgica e França, passando depois por Espanha, Portugal continental e Canárias, sendo que esta foi a última paragem antes de chegarem à Região. No passado fim-de-semana, em formato duo, os Honky Tonk Sail actuaram na Maktub Guest House, no Jardim do Mar, e também no Maktub, no Paul do Mar.

“Honky Tonk é um projeto aberto que hospeda vários músicos internacionais que estão sempre mudando. Diferentes pessoas vêm e vão para a banda que evolui entre três e oito músicos, sempre tocando hot jazz. O catamarã abriga dois residentes permanentes: Bots, capitão e músico, e Soizic Séon, designer gráfico e organizador de projectos culturais e marítimos”, pode ler-se na descrição deste projecto musical.