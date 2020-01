As 3 viagens de teleférico que não pode perder na Madeira

Nesta ‘Hora da Boa Vida’, o DIÁRIO elaborou um pequeno périplo sugestivo para que possa usufruir de uma pequena ‘viagem’ até três recantos que a Pérola do Atlântico providencia a bordo de um teleférico, fora do concelho do Funchal. Achadas da Cruz, Rocha do Navio ou Cabo Girão são os locais que sugerimos para si. Achadas da Cruz

É uma das freguesias menos populosas da Madeira, com cerca de 100 habitantes, mas é cada vez mais procurada por visitantes e residentes, muito por culpa do teleférico que nos guia até à Fajã da Quebrada Nova. Falamos das Achadas da Cruz, no Porto Moniz. Depois de descer poderá deparar-se com uma promenade. A viagem custa três euros. O acesso à Fajã poderá também ser feito por via de uma vereda.

Fajã do Cabo Girão

O teleférico da Fajã do Cabo Girão faz a ligação entre o sítio do Rancho e a Fajã do Cabo Girão, numa viagem que oferece belas panorâmicas sobre os típicos socalcos madeirenses localizados à beira mar. O teleférico das Fajã do Cabo Girão foi utilizado inicialmente como meio de transporte pelos agricultores da freguesia da Quinta Grande no acesso aos terrenos agrícolas ali existentes.

Rocha do Navio