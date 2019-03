15 sugestões para esta ‘Noite de Hippies’ em véspera de feriado na Madeira

Esta segunda-feira, véspera de Dia de Carnaval, há a tradicional ‘Noite dos Hippies’, uma temática que domina a animação dos diversos espaços nocturnos da Madeira.

O DIÁRIO dá-lhe 15 sugestões para se divertir durante a madrugada.

Cantina El Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centro Comercial Centromar, apresenta esta noite uma sessão inteiramente dedicada aos ritmos latinos. E que melhor trio poderia haver, para enriquecer o programa musical, do que os Triova Voices. Os venezuelanos serão os principais dinamizadores de um concerto puramente dedicado à rumba, em plena ‘Noite dos Hippies’, numa actuação que será precedida da subida à cabine de som do DJ Alvarez, que prossegue com as batidas latinas até às 4 da madrugada. Já nas sugestões gastronómicas, o destaque vai para as comidas do caribe, grelhados e comida paleolítica, num menu que contempla várias iguarias da América do Sul. João Jesus, proprietário do estabelecimento, adianta ainda que haverá prémios para os melhores disfarces.

Vespas Club

É um dos eventos anuais pelo qual todos aguardam na apelidada catedral da noite madeirense. Na Avenida Sá Carneiro, as três salas (Vespas, Jam e Marginal) estarão interligadas, contando ainda com zona exterior. Escrutinado à temática ‘Free Love’, as sonoridades também são livres. Os DJs Oxy e Raffz são os pacificadores da noite, nas Vespas, Ricardo Campos e Maurílio Freitas pautam o rimo no Jam, e pelo Marginal as propostas electrónicas ficam a cargo de Hernandez e Kiko. As senhoras pagam cinco euros, com uma bebida incluída, ao passo que os senhores terão de despender 10 euros, tendo direito a duas bebidas.

Venda Velha

Em plena Rua de Santa Maria, mais conhecida como Zona Velha, a animação também não pára até que se enterre o osso. Prova disso é a Venda Velha, que continua a ser um dos pontos de referência desta emblemática artéria. Para esta Noite Hippie, o espaço gerido pelo Grupo do Café do Teatro convidou o artista brasileiro MC Marcus, voz inconfundível e muito associada ao Carnaval, enquanto pela cabine de som estará o reputado DJ Nélio Fabrício.

Copacabana e Garden

No sítio ‘onde tudo acontece’, que é como quem diz, no Casino da Madeira, as sonoridades dividem-se entre o espaço indoor e outdoor, estando à escolha do ‘freguês’ qual o melhor espaço para descontrair numa noite que se quer memorável. Para a rubrica ‘Hippies’ está reservada a ‘Noite do Amor’ com o DJ Luís Gonçalves, no Copacabana, enquanto pelo Garden, mais conhecido como Jardim Dançante, estarão incumbidos de seleccionar ondas alternativas os DJs e produtores Michael C e Jay Camara.

Outras sugestões:

Baile de Carnaval no Pub ‘O Corvo’, em São Vicente, com o DJ Jay Williams. Haverá prémio para o melhor disfarce.

Phill.Me leva até à porta número três da Rua da Alfândega os seus discos de vinil, mas também os seus Technics. É no Mini Eco Bar que vai mergulhar pelas verdadeiras raízes do som analógico, viajando por temas dos anos 80, entre os géneros funk e soul.

Noite Hippie no Revolucion Rock Bar, na Zona Velha, em frente ao Hostel Santa Maria. A selecção musical estará a cargo do ‘poliglota musical’ Miguel Gouveia, que é também o proprietário deste espaço, juntamente com a mulher, Telma Rodrigues.

So.Far, em frente à Casa da Luz, apresenta a Noite Hippie com o DJ Ricardo Branco. A animação prolonga-se até às 4 da madrugada.

23 Vintage Bar revive a mítica noite que ‘visita’ as décadas de 60 e 70, celebrando a ideologia de resistência passiva e da não violência. ‘Flower Power’ é o mote lançado pelo espaço que irá oferecer um cocktail à escolha do cliente que melhor disfarce apresente esta noite. A girar os discos estará o emblemático DJ Celso Velosa.

Pela Rua do Favilha a geração das calças à boca de sino dita as regras no Dubai Club. Na cabine de som estará o ‘xeique’ DJ Adam Fire.

No Trap, os DJs Filipe Quintal e Paul X fazem ecoar nas colunas a sua selecção que terá como base os ritmos carnavalescos, mas não só.

No centro histórico da vila da Ponta do Sol, véspera de Carnaval, repete-se uma festa harmoniosa entre as 21 e as 4 da madrugada. Será a quinta edição desta grande ‘Noite Hippie’ e a organização está a cargo dos bares The Small House, The Old Pharmacy e Caprice, em parceria com a Wood Produções. Boa disposição, boa música, decoração na rua de acordo com a festa e um ambiente cheio de caras bonitas. A escolha musical estará a cargo do DJ Maciel Ferreira, e os discos giram em torno dos anos dourados da música nacional e internacional, como dos anos, 60, 70 e 80. O evento inicia-se às 22 horas.

A Orquestra de Bandolins da Madeira, junta-se às celebrações do Carnaval com um concerto especial no Centro de Congressos da Madeira. Dirigida pelo maestro André Martins e composta por 27 executantes, com idades compreendidas entre os 12 e os 40 anos, a Orquestra irá reproduzir grandes clássicos da música ao som dos bandolins e das vozes de cantores locais, que tornaram a noite carnavalesca única e memorável. A sessão está agendada para as 21 horas.

DJ Sil na Boutique da Poncha, no Porto Santo, para dar música n‘A Favela da Batucada’. Haverá oferta de t-shirts e vários brindes surpresas.

Para os que não gostam de apertos, a Placa Central também é uma boa sugestão para este Carnaval. O programa começa logo pelas 10 horas com a Banda Distrital do Funchal ‘Os Guerrilhas’, seguindo-se às 15 horas a actuação da Banda Municipal de Santa Cruz. Às 18h30 há concerto da banda Blue Oak e entre as 20 e 21 horas dá-se o Carnaval das Avenidas.