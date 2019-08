11 propostas de animação no Roteiro desta sexta-feira

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

O mês de Agosto no Barreirinha Bar Café está carregado de coisas boas. Começa da melhor forma com Pedro Carvalheira na cabina de som, ele que é um amante de música que traz sempre sonoridades pouco comuns, mas que fazem abanar o pé. A música arranca às 18h30.

Caleidoscópio, projecto de jazz, dá um ‘showcase’ com componente intimista, às 19 horas, na Fnac Madeira. A entrada é livre. Este quinteto é composto por Francisco Coelho na bateria, João Sousa no baixo eléctrico, Paulo Barros no trompete, Simão Duarte no saxofone tenor e Vitor Anjo na guitarra eléctrica.

‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

Festa de Nossa Senhora das Neves - Prazeres 2019, na Calheta, com destaque para a missa pelas 20h30 e espectáculo dos Electro Band a partir das 21h30.

A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo promove o festival de cinema SantaCurtas, de entrada livre, que se realiza todas as sextas-feiras de Agosto, sempre às 21h30.

Prossegue a Semana Gastronómica de Machico, com destaque para o espectáculo musical dos artistas brasileiros Fabinho e Rodolfo, que se apresentam através do Grupo Café do Teatro, a partir da meia-noite e meia. Antes há actuação, pelas 20 horas, da Filarmónica Liberdade Lajense – Lajes do Pico, Açores. Depois há concerto dos Fado Funcho (21 horas), Álvaro Florença e Banda (22h15) e Akoustic Junkies (23h30.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Casa da Cultura Santa Cruz - Quinta do Revoredo será palco, a partir das 22h30, da performance a solo do projecto de Nuno Filipe onde, por sonoridades urbanas, se propõe ao público um labirinto psicadélico e por vezes neurótico, de viagens reflexivas. “Uma simbiose quase imperfeita entre o som, o querer, um gajo, dois teclados, e um ou dois candeeiros”, diz o artista.

Primeiro dia do Arraial dos Lameiros, em São Vicente, com vários atractivos ao nível da animação: espectáculo de humor com os 4Litro (22h30), concerto de Ruben Aguiar (meia-noite) e actuação dos DJs Jay Williams (1h30) e DJ Sil (2h30). Há missa às 21 horas.

A discoteca Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.