XIII Concurso Infantojuvenil decorre de 25 a 29 de Março com 80 inscritos

O XIII Concurso Infantojuvenil do Conservatório, Escola das Artes da Madeira, decorre entre os dias 25 e 29 de Março com cerca de 80 inscritos, entre alunos do Conservatório e da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da DRE/Madeira.

São alunos do Funchal, Caniço, Câmara de Lobos, Machico, Santana, Ribeira Brava e Porto Santo, que se inscreveram nas modalidades de Piano, Cordas, Sopros e ‘Concerto’.

A ideia é não só valorizar o ensino da música na formação holística e artística especializada das crianças e jovens da Região Autónoma da Madeira, mas também distinguir os melhores estudantes da Região na área musical.

O concurso é coordenado pela Directora do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório, professora Cristina Pliousnina, e os resultados de cada uma das modalidades serão anunciados no próprio dia da prova.

A abertura oficial do concurso está marcada para o dia 25 de Março, às 10 horas, no Salão Nobre do Conservatório, numa sessão aberta ao público. Já a entrega dos prémios e o concerto dos laureados realiza-se no último dia do Concurso, no Salão Nobre do Conservatório, pelas 18h30.

CALENDÁRIO DE PROVAS:

25 de Março, 2ª feira - PIANO

10h00 ......................... Abertura oficial do concurso

10h10-12h00 ............. 4.º/5.º nível (sorteio/prova)

14h30-16h00.............. 3.º nível (sorteio/prova)

16h30 ......................... sorteio de 2º e 1º níveis

16h35- 17h00............... 2.º nível (prova)

17h00 - 17h30 ............. 1.º nível (prova)

19h00 ..........................Comunicação dos resultados

26 de Março, 3.ª feira - CORDAS

10h00-12h00 ............. 4.º nível (sorteio/prova)

14h00-15h00.............. 3.º nível (sorteio/prova)

15h00- 16h00............... 1.º/2.º nível (sorteio/prova)

17h00 .......................... Comunicação dos resultados

27 de Março, 4.ª feira - SOPROS

10h00-12h00 ............. 4.º/5.º nível (sorteio/prova)

14h00-15h00.............. 3.º nível (sorteio/prova)

15h30- 16h30............... 1.º/2.º nível (sorteio/prova)

18h00 .......................... Comunicação dos resultados

28 de Março, 5.ª feira -”CONCERTO”

14h00-15h00.............. Sorteio/prova

16h00 ..........................Comunicação dos resultados

29 de Março, 6.ª feira

18h30.......................... Concerto final (1.ºs prémios) e entrega dos prémios.