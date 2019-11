Vídeo Arte na Madeira e jazz no Porto Santo são as propostas do ‘Roteiro’ desta quarta-feira

Deixamos-lhe duas propostas culturais bem distintas, uma na Madeira e outra no Porto Santo, para desfrutar no ‘Roteiro’ desta quarta-feira, 20 de Novembro.

Festival Internacional de Vídeo Arte, no ‘Baltazar Dias’

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, hoje, a primeira sessão do Festival Internacional de Vídeo Arte ‘IMAGE PLAY’, que decorre até ao dia 21 de Novembro.

Ambas as sessões começam às 19 horas e, ao longo destes dois dias, serão apresentadas 46 obras de vídeo arte de diversos criativos internacionais, em representação de países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda, México, Canadá, Cuba, Argentina e Irão.

Potenciar o encontro entre as linguagens da vídeo arte de diversas culturas, propondo uma reflexão e um pensamento audiovisual, onde se possa explorar a ligação com a tecnologia. São estes os objectivos do ‘Image Play’.

As entradas têm um custo de 2 euros para o público em geral, sendo de entrada livre para os estudantes.

Concerto de jazz no 30.º aniversário da Casa Colombo, no Porto Santo

A Casa Colombo - Museu do Porto Santo celebra, hoje, 30 anos de existência. Para assinalar a efeméride, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura organizou diversas iniciativas, entre as quais um concerto de jazz para ouvir neste serão de quarta-feira.

As celebrações começam com uma conferência sobre ‘Colombo e a sua passagem pelo Porto Santo’, a cargo de Emanuel Janes, às 17 horas, no Salão Nobre dos Paços de Concelho, seguida da apresentação do livro ‘A Poesia no Mundo: Para uma Nova Globalização’, editado a propósito do II Encontro Internacional de Poesia, que teve lugar no Porto Santo, em Outubro de 2018, e que será apresentado por Marcelino de Castro.

O programa contempla também a abertura da exposição ‘O Património Tem’, com uma série de imagens que pretendem sensibilizar para a importância do património e da sua preservação, encerrando com o concerto de jazz pelo grupo ‘Quarteto Sofia Almeida’, no jardim da Casa Colombo, a partir das 20 horas.

O grupo agrega quatro jovens talentos madeirenses, sendo constituído por Sofia Almeida, na voz, Luis Filipe Gouveia, no baixo eléctrico, Luis Caldeira, na bateria e João Freches, no piano.