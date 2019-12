Tunas para ver e ouvir esta noite na Ribeira Brava

São seis as tunas que esta noite vão actuar na frente-mar da Ribeira Brava a partir das 21h30. Isto porque o município da Ribeira Brava volta a apostar no cartaz do Encontro de Tunas Universitárias da Madeira, que vai para a sua vigésima quinta edição.

Este evento conta com a participação da Tuna Universitária da Madeira, a Tuna Académica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, a Tuna Universitária de Aveiro, a Cuarentuna Universitária de Valência, a Tuna Académica Egas Moniz, bem como a Tuna Feminina da Universidade da Madeira.

A autarquia ribeira-bravense aposta assim novamente num “cartaz interessante” e uma forma de trazer a “cultura académica ao município”, num concelho que anualmente conta com “mais de trezentos e cinquenta alunos no ensino superior”.

Este desfile de tunas universitárias pode também ser visto amanhã no Centro de Congressos da Madeira, a partir das 21 horas.