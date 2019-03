Tuna universitária madeirense distinguida em Aveiro

A Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira acaba de ser distinguida em Aveiro, na XVIII Noite de Serenatas Femininas, um festival de Tunas organizado pela Tuna Feminina da Associação Académica da Universidade de Aveiro realizado este fim-de-semana.

Foi numa competição entre a Tuna D’Elas, a Tuna Feminina de Enfermagem do Porto, a Tuna Feminina da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universsidade Nova de Lisboa e a Tuna Universitária Complutense de Madrid, realizada este sábado, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, que as madeirenses foram distinguidas com os prémios de Melhor Pasacalles, Melhor Serenata, Melhor Pandeireta e Melhor Original.

Recorde-se que a Tuna D’Elas irá realizar o IX EncanTunas – Festival de Tuna Femininas da Madeira - nos dias 3 e 4 de Maio. O evento conta com a presença de quatro tunas femininas universitárias a concurso e grupos da região. Um evento de carácter competitivo, que pretende promover o intercâmbio musical, cultural, académico e social entre Tunas, Universidades e sociedade em geral.