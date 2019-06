Tudo a postos no Parque de Santa Catarina para o Concerto da Banda do Panda com os SuperWings

O parque de Santa Catarina, no Funchal, começa a ficar bem composto para receber o tão aguardado concerto da Banda do Panda com os SuperWings, um espectáculo dedicado aos mais pequenos, numa iniciativa promovida pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal do Funchal e com produção da Lemon Live Entertainment.

Apesar do calor que se faz sentir, são muitas as crianças, acompanhadas pelos pais, que fizeram de estar presentes no concerto.

No local há muitas forma de entretenimento para os mais novos e ainda barracas de comes e bebes.

O concerto começa às 17 horas.