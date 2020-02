Toni de Jesus inaugurou exposição de cerâmica artística nos Prazeres

Foi inaugurada, ontem, a exposição de Toni de Jesus, denominada ‘Projecto Vaso de Altar’ na igreja dos Prazeres. É a primeira das propostas integradas nesse projecto que, comungando da mesma linha de valorização das tecnologias da cerâmica artística, visa promover, acolher e expor as propostas artísticas realizadas especificamente para o interior da referida igreja.

A exposição está patente ao público até dia 21 de março.

O artista, residente no Reino Unido, e natural da Calheta, é um valor emergente e várias vezes premiado no Reino Unido na área da cerâmica contemporânea e prepara-se para apresentar um conjunto de cinco peças de porcelana branca que irão receber as composições florais, todas com camélias dos Prazeres.

Estes arranjos serão realizados em conjunto com os paroquianos que estão habitualmente incumbidos da decoração de cada um dos altares da igreja. Depois da abertura da exposição, será feita uma visita guiada à exposição de cerâmica ‘Zero ao Cubo’, da artista Elsa Figueiredo, que se encontra no interior da Galeria dos Prazeres.

A exposição de Toni de Jesus resulta de uma parceria da galeria com o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação Cultural e Social da Calheta.