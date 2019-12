Teatro Municipal do Funchal acolhe hoje à tarde concerto de música para o Ano Novo

O concerto “Com Música para o Ano Novo”, da Associação dos Amigos do Conservatório da Madeira, realiza-se hoje à tarde, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.

O programa do concerto reúne obras de Verdi, Handel, Bellini, Bizet, Iturralde, Grever, Gardel e Offenbach, combinando expressões que vão do barroco ao contemporâneo, e do tradicional, como o tango de Gardel, ao jazz de Iturralde e ao erudito de Handel, Verdi e Bizet.

Participam como solistas Maria João Pereira (soprano) e Alberto Sousa (tenor), acompanhados por Paulo Silva (piano) e Slobodan Sarcevic (acordeão). Robert Andres é o pianista convidado.