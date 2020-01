Teatro de fantoches apresenta vida e obra de Francisco e Henrique Franco

A Câmara Municipal do Funchal e a Associação Nuvem Aquarela promovem no próximo dia 18 de Fevereiro, uma oficina de teatro de fantoches à volta da vida e obra de Francisco e Henrique Franco.

A iniciativa deriva do facto do Museu ter reforçado, este ano, a sua aposta no serviço educativo através de parcerias e encomendas artística com o Teatro Bolo do Caco, Luisa Spinola e Fátima Spinola.

O objetivo é divulgar a colecção e os seus artistas, fomentar o gosto pela arte, o desenvolvimento da consciência patrimonial e a promoção do encontro entre o objecto/exposição e o observador através de actividades e oficinas temáticas.

As diferentes actividades educativas têm vindo a ser adaptadas tendo em conta as especificidades do público a que elas recorrem, o que ocasionou desde logo a preparação de dois tipos de realização, as de curta duração, dirigidas aos grupos escolares e as que permitem uma maior continuidade ou profundidade, só realizáveis em períodos de férias escolares.