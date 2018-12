Teatro Baltazar Dias recebe espectáculo de dança inclusiva na próxima sexta-feira

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe esta sexta-feira, dia 7 de Dezembro, o espectáculo de dança inclusiva ‘O Aqui’, por ocasião da Semana da Inclusão e do Dia da Pessoa com Deficiência. O espectáculo é produzido pela CiM-Companhia de Dança e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, que complementa a iniciativa através de dois workshops de Dança Inclusiva, com mentoria de Bruno Rodrigues.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal diz não ser possível “deixar passar em branco uma data com tanto significado, dentro daquelas que são as nossas políticas ao nível da inclusão”, aproveitando para viabilizar a estreia no Funchal deste espectáculo de dança inclusiva, ao longo de uma semana, promovida pelos Serviços Educativos do Teatro, com visitas temáticas e workshops, entre outros.

Paulo Cafôfo diz que ao longo dos últimos anos, o Funchal “tem-se notabilizado pela democratização do acesso à cultura, com vista à inclusão de todos os públicos”, sendo este um dos pilares da visão do actual Executivo para o “desenvolvimento da nossa comunidade, e semanas como esta são importantes para reafirmar o trabalho que temos feito, privilegiando a arte como motor de sensibilização e de celebração da igualdade”.

Com este espectáculo, o presidente da autarquia diz que é uma forma de “honrar o compromisso de trazer ao Funchal os grandes espectáculos nacionais, proporcionando uma agenda cultural mais rica e mais diversificada”.

O espectáculo de dança criado pela CiM – Companhia de Dança foi considerado, em 2009, pelo jornal ‘Público’ como uma das melhores performances do ano e tem direcção artística da coreógrafa Ana Rita Barata e do realizador Pedro Sena Nunes.

‘O Aqui’ coloca como tema central o tempo, explorando-o através do cruzamento de linguagens e é protagonizado por oito intérpretes com e sem deficiências, promovendo o encontro de diferentes mundos, à conquista da igualdade.