Sucesso do “Fado à beira-mar” garante regresso para 2020

O ‘Fado à beira-mar’ é para continuar no próximo ano. A garantia é da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que realça “o sucesso” desta nova iniciativa e “a grande participação e adesão do público” neste evento integrado nas Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo.

Tanto ontem, no Porto da Cruz, como antes em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava, a iniciativa surpreendeu o público, registando casa cheia. Paula Cabaço, que marcou presença em dois dos três espectáculos realizados, mais concretamente na Ribeira Brava e no Porto da Cruz, destaca que a iniciativa ‘Fado à beira-mar’ foi “uma aposta ganha”, não só pela “importância de potenciar, através das celebrações dos 600 Anos, a criação de novos eventos”, daí a sua continuidade, como também por contribuir para “a descentralização cultural” sempre a prossecução do “enriquecimento da oferta e da agenda cultural da Região, no futuro”, que tem sido um dos objectivos, conseguidos, sublinha a responsável pela política cultural do Governo Regional.

Outro aspecto importante nesta aposta, adianta a governante, tem sido a procura de uma “oferta que se deseja de qualidade, diversificada e simultaneamente destinada a vários públicos”, sendo este caso um dos muitos exemplos, a que se juntam outras e que outras iniciativas, tais como o ‘Música a Norte’, em São Vicente, Porto Moniz e Santana, ou o ‘Música na Natureza’, neste último caso realizado no Porto Santo, bem como um conjunto de outros espectáculos e exposições, peças de teatro, etc., noutros concelhos, que têm, por um lado, conseguido tirar partido dos locais onde decorrem, criando maior dinamismo, quer do ponto de vista turístico, quer cultural, ao mesmo tempo que se afirmam pela diferença e chegam a toda a população, nos diferentes concelhos.

No ‘Fado à beira-mar’ deste ano, refira-se não só a participação, enquanto convidada especial, da jovem fadista Mara Pedro – detentora de um percurso digno de registo no mundo do fado, onde se registam actuações em diversos países, tais como França, Suíça, Espanha, Lituânia, Brasil, Canadá, EUA e prémios internacionais, nomeadamente o Prémio Internacional da Música Portuguesa nos EUA, entre outros – mas também a dos fadistas madeirenses Paulo Amaro, Laura Silva, Rui Fernando, Ricardo Freitas e Maria José, sendo, aliás, de registar o contributo dado pela Associação de Fados da Madeira neste cartaz.