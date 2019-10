Savoy Palace dará as boas-vindas a 2020 com diversos momentos de animação

A contagem decrescente para a entrada no novo ano começa no dia 30 de Dezembro, com o Savoy Palace a realizar a gala ‘Back to the Future’, no Grand Ballroom que conta com a música ao vivo da banda Live Brisk Band e com DJ Oxy.

Nesta noite, os convidados irão usufruir de um menu composto por ‘welcome drink’, jantar, digestivo e ceia.

Para a grande noite de 31 de Dezembro, apresenta uma ‘Viagem no Tempo’, com um programa exclusivo em cada espaço, tendo como pano de fundo o espectáculo de fogo de artifício do Funchal.

Se as pessoas ficarem pelo Grand Ballroom, irão fazer uma viagem no tempo ao som dos anos 60&70. Aqui, terão direito ao jantar, a um espectáculo de canto e dança, à exibição da Cristina Barbosa Band e do DJ Aka Sound.

O Savoy Palace oferece ainda opções para os interessados em festejar o novo ano, do início ao fim, mais perto do céu. O Jacarandá terá como tema os anos 80&70, e além do jantar, terá bar aberto, mignardises e a actuação da Joves Banda e do DJ Flávio Mendez.

Os anos 2000 estão reservados para o Galáxia, onde vai ser possível assistir ao ‘countdown’ para 2020 e, após o fogo de artifício, usufruir do bar aberto, ‘mignardises’ e assistir às actuações de Kairos e DJ Kiko.

No que se refere ao dress code: fato escuro ou smoking para o público masculino e vestido comprido ou de gala para as senhoras.