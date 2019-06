Sarau de Ginástica dedicado ao planeta Terra

Realiza-se no sábado a oitava edição do Sarau de Ginástica no Pavilhão da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, este ano dedicado ao tema ‘Era uma vez... a Terra’, a convidar a uma viagem de descoberta e de consciencialização, embalada pela dança, pela música e pelo ritmo. Além do espectáculo, o evento conta com barracas de comes e bebes que ajudarão ao convívio entre as 20h30 e as 22h30.

A iniciativa é encabeçada por Filipa Felgueira e organizada pelo Núcleo de Ginástica Acrobática da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz; e pelo Ginástica Para Todos (GPT) do Clube Desportivo da mesma instituição de ensino, contando com a participação de alguns convidados.

A edição deste ano conta de forma breve a história do planeta Terra. ‘Era uma vez... a Terra’ começa na origem, passa por factos que consideram marcantes e termina com um alerta. “Uma chamada de atenção para a destruição que estamos a provocar, implicando a necessidade de explorar o espaço em busca de uma nova ‘casa’”, revela Filipa Felgueira.

Este ano integram o espectáculo elementos do Núcleo Ginástica Acrobática, assim como da Dança e da Música da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz; do Clube Desportivo e Unidade Especializada desta escola; do GPT, do Grupo de Ginástica Acrobática de Santa Cruz; do Núcleo do Desporto Escolar, do Prestige Dance, do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira; e da Ginástica Rítmica do Clube Desportivo do Nacional.

Os bilhetes para o 8.º Sarau de Ginástica estão à venda no local, custam 3 euros os adultos, 2 euros as crianças até aos dez anos. Estas verbas revertem para a organização da próxima edição.