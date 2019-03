Ricardo Panela e Alberto Sousa participam em produção do Coro de Câmara da Madeira

O Coro de Câmara da Madeira anuncia as presenças do barítono Ricardo Panela e do tenor Alberto Sousa, como os elementos masculinos que compõem o naipe de quatro solistas, juntamente com as já confirmadas Mariana Pimenta e Cátia Moreso, respectivamente soprano e mezzo-soprano, nos espectáculos da obra Petite Messe Solennelle, de Gioachino Rossini, a apresentar por aquele grupo na segunda semana de Abril.

Ainda sem datas e horários definitivos, estão garantidas quatro actuações desta obra tardia do autor italiano, duas no Funchal, uma em Porto Santo e outra na Calheta.

O Coro de Câmara da Madeira optou pela apresentação da peça no seu estado original, isto é, acompanhada apenas por dois pianos e um harmónio. Os executantes musicais serão anunciados nos próximos dias.