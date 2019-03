Quinteto de Metais MadBrass5 amanhã no Reid’s

A Orquestra Clássica da Madeira promove amanhã um concerto de música de câmara com o seu Quinteto de Metais MadBrass5 no Belmond Reid’s Palace, às 21h30. Vão interpretar obras de J. J. Mouret, Victor Ewald, J. Ph. Sousa e Enrique Crespo.

O programa começa com Rondeau, de Mouret. Segue-se o Quintet Nº1 de Ewald e The Washington Post, de Sousa. A apresentação termina com a Suite Americana de Enrique Crespo.

Os temas serão apresentados por Mário Pinto e Rui Vidal no trompete, Rúben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba, cinco músicos que integram a formação principal da Orquestra, para além deste grupo de música de câmara. Quinteto de Metais MadBrass5 tem como principal objectivo “a divulgação de repertório original para esta formação, assim como de adaptações de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música”, refere a OCM. “As propostas musicais deste grupo, destacam-se sobretudo pelas características brilhantes dos timbres dos seus instrumentos, assim como por sugestões diferenciadas baseadas no extenso repertório existente”, podemos ler na nota de divulgação do concerto.

Os bilhetes estão à venda no local, custam 20 euros e incluem uma bebida.