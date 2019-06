‘Quarteto Pedro Marques’ actua amanhã no Museu Henrique e Francisco Franco

O Museu Henrique e Francisco Franco recebe o amanhã, 28 de Junho , às 19 horas, o ‘Quarteto Pedro Marques’ em mais um concerto inserido na programação da Música nos Museus.

O Quarteto de cordas Pedro Marques nasceu do projecto idealizado por Pedro Marques, tocador de Guitarra Portuguesa, que quis transformar a sua guitarra, numa espécie de ‘vocalista’ do projecto, fugindo ao papel que normalmente ocupa, no acompanhamento das vozes de Fado. a ideia é mostrar a versatilidade deste instrumento de doze cordas bem português.

A Guitarra Portuguesa, um dos mais fascinantes e apreciados instrumentos do mundo, será a ‘voz’ deste projecto com a sua sonoridade única e inconfundível, acompanhada por Miguel Marques no baixo acústico, Emanuel faria na viola clássica e por László Szepesi no violoncelo. Juntos interpretarão vários temas de vários séculos, transportando o público numa viagem de distintos géneros musicais.