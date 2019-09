Projecto português de divulgação cultural promove Madeira na Polónia

‘Portugal: Férias de Piłsudski’ é a primeira de uma série de iniciativas de divulgação da cultura portuguesa que irão acontecer, a partir desta sexta-feira, dia 27 de Setembro, na cidade de Mińsk Mazowiecki, na Polónia.

O projecto nasce da iniciativa de Hugo Marques, um português recém-chegado àquele país, com o objectivo de fortalecer as relações entre Portugal e a Polónia, através do intercâmbio de experiências e saberes. Não poderia faltar, claro, uma referência à Madeira.

Assim, no próximo sábado, será exibido, pelas 19 horas, no MDK Minsk Mazowiecki, o documentário que comemorou os 100 anos da independência da Polónia (cedido pela Embaixada da Polónia em Portugal) e que retrata a estadia do Marchar Piłsudski na Quinta Bettencourt, Funchal.

De realçar que a exibição do documentário será precedida uma amostra publicitária do “maravilhoso” arquipélago da Madeira.

O evento marca também “o primeiro passo na criação de uma plataforma que junte diversos actores locais para o ensino da língua portuguesa, da riqueza comercial da mesma, e a realização de actividades lúdicas e educacionais”, explica Hugo Marques.

Esta mostra é realizada em parceria com o Centro Cultural de Mińsk Mazowiecki e a Câmara Municipal da cidade e conta ainda com o apoio da Embaixada de Portugal em Varsóvia, do Camões I.P. em Varsóvia e do Turismo de Portugal.