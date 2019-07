Projecto ‘Imagens e memórias’ inserido nos 600 Anos, chega hoje a São Vicente

Depois de ter passado pelos concelhos da calheta e Câmara de Lobos, o projecto ‘Imagens e Memórias’, inserido nas comemorações dos 600 Anos, da responsabilidade do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) chega hoje, às 18 horas, a São Vicente (Centro de Promoção Cultural de São Vicente), numa parceria com a Câmara Municipal local

Segundo a Secretária Regional do Turismo e Cultura, a iniciativa cumpre o verdadeiro propósito e espirito das celebrações dos 600 Anos, ao “promover o envolvimento, a participação activa e, acima de tudo, a partilha de toda esta informação com a população, num contributo que abona a favor da defesa da nossa memória colectiva e a sua preservação, de geração em geração”.

A exposição, cuja abertura está marcada para esta tarde, às 18 horas, com a presença do Presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva, apresenta imagens deste concelho nortenho, de 1826 até à década de 1980, enaltecendo o património cultural, nas suas múltiplas vertentes, mostrando diversos aspectos de antigas habitações e de capelas edificadas nas três freguesias do concelho ─ São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura ─ e curiosos registos dos aglomerados urbanos do passado.

Entre outros exemplos relevantes também patentes na mostra, destaque para “o majestoso vale de São Vicente, com as suas particularidades geológicas, que desce a Encumeada e remata no rochedo que emerge na foz da ribeira onde se edificou de forma singular uma humilde ermida; a arquitetura rural, secular e autêntica, com vetustas construções de pedra, ora abafadas de palha, ora com coberturas de telha; o arraial do Senhor Bom Jesus da Ponta Delgada, ancestral romagem insular que remonta ao século XVI, ou ainda as gritantes ruínas de um engenho de destilação de aguardente de cana doce, de meados de Oitocentos, que se erguia na foz da Ribeira do Porco na Boaventura, apagada reminiscência da arqueologia industrial madeirense”, revela nota da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Refira-se que os conteúdos da exposição são da autoria de Jorge Valdemar Guerra, o grafismo de Leonardo Vasconcelos e as traduções de textos da responsabilidade de Liliana Pestana, Maria da Cunha Paredes e Cefyn Embling-Evans.

A referida Exposição estará aberta ao público ao longo do mês de Julho, entre os dias 2 e 29, no Centro de Promoção Cultural de São Vicente.