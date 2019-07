Porto Santo recebe 6.ª edição da Festa das Cores

No dia 17 de Agosto, a partir das 15 horas, o Parque de Campismo do Porto Santo irá receber a 6.ª edição da Festa das Cores. A organização conta com a participação de mais de mil pessoas.

Inspirada no ‘Holi’ da Índia, esta é um festa de música que celebra a união, a alegria de viver e a magia das cores.

De 50 em 50 minutos, acontecem as ‘Colorblast’s’ – o ponto alto da festa, – verdadeiras explosões de cores, quando todos lançam ao alto o pó colorido, enchendo o ambiente de cor e magia, criando um momento único e memorável.

A animação será feita por vários DJ’s.

O dress code é o branco.

As pulseiras estão a venda nos seguintes locais: Feira do Livro e Parque de Campismo do Porto Santo.