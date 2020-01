À semelhança do que acontece um pouco por toda a Região este fim-de-semana, no domingo, dia 5 de Janeiro, é a vez do Município do Porto Santo convidar toda a população para assistir ao tradicional ‘Cantar dos Reis’.

O evento irá decorrer, a partir das 21:30, no Largo do Pelourinho, e contará com a actuação de vários grupos e associações locais.

Como nos anos anteriores, um Bolo de Rei gigante será partilhado pelos presentes logo no início da festividade.