‘Porta 33’ vai ‘Redesenhar a antiga escola da Vila’ do Porto Santo

A instituição cultural Porta 33, através do protocolo assinado há algumas semanas com a autarquia do Porto Santo vai dinamizar a antiga escola da Vila durante 10 anos. A primeira iniciativa vai decorrer nos próximos dias 14, 15 e 16 de Novembro e intitula-se ‘Redesenhar a Escola da Vila’.

Maurício Reis, da ‘Porta 33’, disse ao DIÁRIO, que este projecto visa “continuar a dinamizar a esta escola, enquanto escola, mas com outras valências, principalmente no campo artístico, mas também do pensamento”. “Redesenhar a escola da vila” é sobretudo, “repensar qual é a função desta escola, que estava desactivada e quais serão as mais-valias, que esta escola em comunhão com a população do Porto Santo, pode trazer para à vida individual de cada um de nós, enquanto habitantes do Porto Santo”.

Sendo a escola da vila um projecto de Chorão Ramalho, tem uma arquitectura que é considerada por muitos, como uma “obra emblemática”. O arquitecto Francisco Adão da Fonseca disse que “esta escola é muito especial, é uma relíquia que existe na ilha, é sem dúvida uma obra de arte inquestionável”. “A arquitectura só vive com as pessoas” disse o arquitecto. Logo, disse, “o desafio que se põe aqui é tornar esta “jóia” do Porto Santo, também numa ferramenta útil para o desenvolvimento desta comunidade, e, para o entendimento dos recursos de outras relíquias que tem nesta ilha”.