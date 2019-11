Porta 33 recorda infância de Irene Lucília

A convite da Associação Casas com Histórias, a Porta 33 recebe esta quarta-feira, 27 de Novembro, pelas 18 horas, a escritora Irene Lucília Andrade, num encontro de livre acesso que percorre as casas e as memórias de infância da autora madeirense.

Revisitando o Caminho da Penteada, geografia primitiva que deu origem à obra ‘A Penteada ou o Fim do Caminho’, Irene Lucília regressa ao princípio desse tempo e dessa vida para “construir uma narrativa de memórias e interioridade(s), que se sustenta no primeiro caminho, mas abre, ao mesmo tempo, tantas outras e eminentes derivações, quer das vivências quer dos lugares que somos”, refere nota da Porta 33, o local onde será recordado o tempo e a vida.