Porta 33 promove novo percurso guiado pelo centro do Funchal

A Porta 33 volta a realizar mais uma iniciativa integrada no projecto Ilhéstico ‘Funchal a pé ao pé da pele’. O próximo percurso guiado por Sara Costa no centro da cidade, está marcado para o próximo sábado, 7 de Dezembro, entre as 11h30 e as 12h30.

O ponto de encontro será no Largo da Cruz Vermelha, no Funchal, iniciando-se logo de seguida o percurso pelo Largo da Cruz Vermelha - Rua dos Ferreiros - Largo do Município - estátua Semeador no jardim da Câmara Municipal do Funchal.

A iniciativa pretende oferecer um outro olhar sobre a cidade. “Passo após passo, de leste a oeste, acompanhados da luz na calçada, a Porta33 sai para ouvir o diálogo entre a cidade nova e a história de cada esquina, inspirando rotinas e transpirando visões”, refere nota da entidade organizadora, que aconselha o uso de roupa e calçado confortáveis.

A iniciativa está aberta a todos os que queiram participar, mediante o pagamento da inscrição que varia entre cinco euros por participante. Para grupos de dois ou mais pessoas, o valor desce para três euros, sendo gratuito para crianças até aos 12 anos de idade.

Os percursos realizam-se a partir de um número mínimo de 5 participantes até ao limite máximo de 20, mediante inscrição prévia até 24 horas antes.