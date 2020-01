Parque Temático da Madeira promove tradicional ‘Cantar dos Reis’

No próximo domingo, dia 5 de Janeiro, a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira em parceria com o Parque Temático da Madeira, promove o tradicional ‘Cantar dos Reis’.

A iniciativa, incluída no cartaz de celebração da quadra natalícia, terá início às 15 horas.

A actuação estará a cargo da Associação Cultural ‘Lírios do Norte’, presença habitual nos vários eventos que o Parque Temático da Madeira tem vindo a apresentar. O grupo vai animar vários locais do recinto, com canções alusivas à época e os habituais desejos de um bom ano, invocando assim a celebração da visita dos três Reis Magos.

No mesmo dia acontecerá também a confecção do Pão Caseiro de Santana no forno a lenha do Parque.

A entrada para o exterior é gratuita, com a possibilidade de fazer, também, a visita aos presépios tradicionais, localizados em várias áreas do recinto.