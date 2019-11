Orquestra Clássica traz Gordon Hunt para tocar obras de vultos da música

Gordon Hunt, o oboé principal da Orquestra Filarmónica e da Orquestra de Câmara de Londres, anteriormente com este cargo na Orquestra Filarmónica de Londres e oboísta principal convidado da Orquestra Filarmónica de Berlim, é o maestro e solista convidado de sábado da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), que se apresenta em concerto às 18 horas no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. A formação vai interpretar um programa com obras de Albinoni, Haydn e Mendelssohn. A par disto, o músico, que este ano já esteve na Madeira e que é também professor de Oboé na Escola de Música e Teatro de Guildhall, em Londres, vai dar uma masterclass no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

A OCM destaca o facto de Gordon Hunt ser reconhecido como um dos principais oboístas do mundo para valorizar este concerto e a formação. “Uma actuação do Concerto para Oboé da W. A. Mozart em Berlim recebeu uma ovação de pé tendo a crítica escrito que ‘Com o seu tom cristalino e aristocrático, sem dúvida classifica-se como um dos maiores expoentes do seu instrumento’”, destacou.

Quanto ao programa, o conjunto vai interpretar de J. Haydn a Sinfonia nº60, em Dó maior, ‘Il Distratto’; de T. G. Albinoni o Concerto para Oboé e Orquestra Op.9, nº2, em Ré menor; e de Félix Mendelssohn a Sinfonia n.º4, Op.90, ‘Italiana’, uma conjugação de no mesmo concerto de três obras representativas de três períodos diferentes da história da humanidade, destaca o director artístico da OCM, Norberto Gomes. “Do barroco, propomos o concerto para oboé e orquestra de Tomaso Albinoni, do período clássico, a sinfonia nº 60 de Joseph Haydn ‘Il Distratto’, e de Mendelssohn, representando o início do período Romântico, temos a sua sinfonia n.º4 ‘Italiana’”.

Os bilhetes custam 20 euros, podem ser comprados no local ou antecipadamente no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português. Há descontos.