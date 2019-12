Oficina Criativa para Famílias Carteiro de Natal do MUDAS envolveu 85 participantes

Hoje, teve lugar a Oficina Criativa para Famílias Carteiro de Natal, que contou com 85 participantes. Esta iniciativa foi dinamizada no âmbito da programação pedagógica de Natal do MUDAS.Museu, cujo início aconteceu no passado dia 30 de Novembro. Nesta oficina, inspirados pelo espírito desta quadra e na figura do tradicional carteiro trabalharam, em família, conceitos relativos à comunicação como forma de fortalecer laços, muitas vezes de amizade, como é exemplo a correspondência estabelecida entre Vieira da Silva e Mário Cesariny, ou como processo para partilha de experiências, ideias, projectos (Arte Postal), servindo de activação de outros mecanismos sociais que têm no carteiro (ou mensageiro) um elemento chave neste mecanismo de comunicação.

O tema desta actividade assentou numa partilha concretizada pela troca e doação de objectos entre os participantes, o MUDAS.Museu e uma instituição de solidariedade social. Em articulação com o grupo de teatro amador da Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava ‘Voo à Fantasia’, os participantes na oficina tiveram a oportunidade de assistir à peça de teatro ‘Maltrapilho de Natal’, fizeram também uma visita temática às exposições em cartaz no museu que incluiu a dinamização de alguns jogos pedagógicos, tendo ainda oportunidade de, em comunidade, construírem um cabaz de Natal com os donativos que trouxeram para o Museu e que, será entregue a uma instituição de solidariedade social.

O Natal no Museu continua já no próximo dia 18 de Dezembro, com a oficina de férias: Um dia no museu, actividade que promete trazer ao MUDAS muita animação para a celebração destas festas.