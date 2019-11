Nova exposição colectiva ‘Desenhos Partilhados’ leva Diogo Goes a Gondomar

‘Desenhos partilhados, 37 cabeças, 148 mãos’ é o título da próxima exposição colectiva nacional, que conta com a participação do artista plástico madeirense Diogo Goes. A exposição será inaugurada a 13 de Dezembro, pelas 21h30, na Casa Branca de Gramido, em Gondomar, e conta com curadoria do Director da Bienal de Gaia, Agostinho Santos, pintor e museólogo.

A mostra resulta da exposição de desenhos conjuntos realizados por trinta e sete artistas, e reúne grandes nomes consagrados das artes plásticas. Além de Agostinho Santos, estão artistas como Pedro Cabrita Reis, Albuquerque Mendes, Francisco Laranjo, Zulmiro de Carvalho, Paulo Neves, Valter Hugo Mãe, entre outros, aos quais se junta o jovem madeirense Diogo Goes.

De referir que Diogo Goes tinha já exposto, em 2018, neste mesmo espaço, a sua exposição individual ‘Caprichos de Goes’, encerrando agora as exposições nacionais deste ano, numa altura em que já perspectiva novos projectos para 2020.

A exposição ficará patente até 26 de Janeiro de 2020.