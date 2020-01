Norberto Lobo actua hoje no Museu Henrique e Francisco Franco

A terceira temporada de ‘Música nos Museus’ arranca hoje, 31 de Janeiro, com o concerto de Norberto Lobo no Museu Henrique e Francisco Franco, no Funchal, às 19 horas.

Norberto Lobo é uma das figuras principais da música portuguesa contemporânea, um artista independente e empírico, que não ironiza sobre o futuro ou o destino, antes age, opera e materializa, e assim no curso da sua carreira vai transformando o mundo e o de quem o ouve o acompanha.

Nascido em Lisboa, em 1982, conta já com sete álbuns na sua discografia a título individual, tendo colaborado com artistas como os Muchen, Cullage ou Lula Pena, para além de ser cofundador dos projectos Norman, Colectivo Páscoa e Tigrala.

Tem levado a cabo vários concertos além-fronteiras, com destaque para o café Oto, em Londres, ou para a Fundação Calouste Gulbenkian da capital inglesa.

“Durante cerca de uma hora, será possível embarcar numa viagem feira de cor, altos e baixos, de intensidade e epicurismo, mas acima de tudo de vida”, refere nota do departamento cultural da Câmara Municipal do Funchal.