Norberto Cruz é convidado de honra em “proposta improvável” da OCM para este sábado

Uma “proposta improvável por músicos de formação erudita” é a oferta da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), para este sábado, 16 de Novembro, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O grupo formado pelo contrabaixista Gábor Bolba, integrando também os percussionistas Rui Rodrigues e Jorge Garcia, conta com Norberto Cruz (exímio virtuoso no bandolim formado inicialmente na Madeira e, posteriormente, em Itália) como convidado especial para este concerto de improvisação musical.

“É a ousadia e inovação na programação da nossa temporada, o diversificar de propostas, a possibilidade dada aos nossos músicos de terem o seu espaço de criação musical e partilha com o público”, realça o director artístico Norberto Gomes sobre o espectáculo deste fim-de-semana.

Os bilhetes, que custam entre 5 e 10 euros, estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

A sessão tem início às 18 horas.