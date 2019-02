Noite com Sabor a Fado hoje no Funchal

Hoje, pelas 20 horas, a Associação de Fado da Madeira promove mais um evento dedicado à música ‘mãe’ da língua portuguesa, leia-se o Fado.

Esta ‘Noite de Fado Madeirense’ irá reunir perto de dez fadistas regionais, na Casa de Fados ‘Sabor a Fado’, na Zona Velha do Funchal.

O evento conta também com a participação especial da fadista continental Sónia Crispim. De destacar ainda os nomes de Pedro Marques, na guitarra portuguesa, e Emanuel Faria, na viola de Fado.

Esta ‘Noite de Fado Madeirense’ inclui além do concerto, um jantar com um menu especial, no valor de 20 euros. As reservas podem ser efectuadas por telefone (925 612 259).

De referir que desde a sua fundação, em Abril do ano passado, a Associação de Fado da Madeira, presidida por José Eduardo Figueira, tem-se dedicado à promoção de eventos no sentido de divulgar o Fado na Região, dar oportunidade a mais pessoas e contribuir para a aprendizagem da guitarra portuguesa.