Música de câmara sábado na Assembleia

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, que fere a Orquestra Clássica da Madeira promove no sábado um concerto de música de câmara no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. Em palco estará o Quinteto de Sopros – Solistas OCM, formado por Ana Rita Oliveira, Daniel Cuchi, Francisco Loreto, Tariana Martins e Péter Víg. A partir das 18 horas.

O programa é formado por 3 Pièces Brèves de Jacques Ibert; Kleine Kammermusik für fünf Bläser N.º 2, Op. 24 de Paul Hindemith; Divertimento de Joseph Haydn; e Libertango, Arr. Jeff Scott, de Astor Piazzolla.

Os bilhetes custam 10 euros para o público em geral, estão previstos descontos. Podem ser adquiridos no centro comercial La Vie, na Loja Naturalmente Português, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

A acrescentar que Ana Rita Oliveira apresenta-se na flauta, Daniel Cuchi no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Tatiana Martins no fagote e Péter Víg na trompa. Fazem todos parte do naipe de sopros da OCM.