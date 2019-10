Música, cinema e festas no roteiro desta sexta-feira

Roteiro de Animação desta sexta-feira

Música

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Música

‘Sunset ISAL’, a partir das 18 horas, no Sunset Terrace (Centromar), com os DJs Petter e Ameriko Nunez.

Música

Barreirinha Bar Café acolhe Hugo Ornelas, a partir das 18h30, no âmbito da rubrica ‘Hi, I’m Hugo’, com um ‘set’ que representará a cena underground de Bruxelas.

Festa

Arranca a Festa do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora do Rosário, na Paróquia da Ilha, naquela freguesia do concelho de Santana. A animação principia às 19 horas com a Banda Municipal de Santana, novena/eucaristia em Honra do Santíssimo Sacramento presidida pelo pároco Afonso Rodrigues e cantada pelo grupo da Paróquia da Ilha (20 horas), seguindo-se às 21h30 a Banda Municipal de Santana e Ruben Aguiar e a Sua Banda às 22h30.

Festa

Principia a Festa de Nossa Senhora do Amparo, na Ribeira Brava.

Música

A AFM - Associação de Fado da Madeira e Junta de Freguesia de Santo António promovem Noite de Fados, a partir das 20 horas, no Centro Cultural de Santo António.

Música

Sarau de Boas-Vindas aos Novos Estudantes, no Colégio dos Jesuítas, às 21 horas, contemplando as actuações do artista Tiago Silva (ex-estudante da UMa), do Orfeão Madeirense (que está a comemorar o seu centenário), e do grupo de fados da Associação de Estudantes - FATUM. A entrada é livre.

Cinema

O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, no pelas 21h30. Será exibido o filme ‘Foxtrot’, de Samuel Maoz.

Música

Porto de Abrigo (São Vicente) e a AFM - Associação de Fado da Madeira apresentam Rui Fernandes, às 20h30, para uma Noite de Fado.

Comedia

Estreia do espectáculo de ‘stand-up comedy’ ‘Depois do Medo’, com Bruno Nogueira, pelas 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Dr. Why

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Noite

Rubrica ‘Audiotherapy’, no Mini Eco Bar, com Li-Polymer.

Noite

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

Noite

Ricardo Campos e Maurílio Freitas animam discoteca Jam. No Marginal estará Kiko e um convidad