Museu Vicentes abre portas segunda-feira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, na próxima segunda-feira (dia 29 de Julho), o Museu Vicente’s, que reabre as suas portas ao público após um encerramento para recuperação do imóvel e do seu espólio.

Os trabalhos de beneficiação do imóvel localizado na Rua da Carreira, no Funchal, tiveram um custo de 1,2 milhões de euros, aos quais há a acrescentar mais 500 mil euros gastos pela Secretaria do Turismo na aquisição de equipamentos e em diversos outros trabalhos. Ou seja, um investimento global de 1,7 milhões de euros por parte do Governo Regional.

Esta empreitada permitiu requalificar um imóvel com mais de 100 anos e que apresentava, nos últimos anos, evidentes sinais de degradação, que não dignificavam o espólio e o próprio Museu Vicentes.

Refira-se ainda que, a par dos trabalhos de recuperação, conservação e digitalização dos mais de 2 milhões de negativos que passaram do antigo Museu para o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (parte dos quais já se encontra disponível para consulta online).

Foram igualmente realizados trabalhos de restauro e recuperação das máquinas antigas, do mobiliário e de demais equipamentos associados à fotografia que pertenciam ao antigo Museu Vicentes e que fazem parte deste novo projecto, de modo a complementar, visualmente, toda a informação que será disponibilizada no novo espaço.

A este propósito, refira-se a recriação de um estúdio de fotografia, dentro deste novo espaço cultural, que irá permitir, tanto aos residentes quantos aos nossos turistas, o contacto com a realidade que era vivida na época. Isto para além dos cenários pertencentes ao antigo Museu que também foram alvo de restauro e que integram o novo espaço.

O novo Museu da Fotografia contemplará ainda zonas para exposições temporárias e temáticas.

Fundado em 1852, por Vicente Gomes da Silva, o Photographia - Museu Vicentes funcionou até 2014, altura em que encerrou para dar início a uma profunda remodelação, agora concluída.