Museu Henrique e Francisco Franco abre portas às famílias no dia 25

O Museu Henrique e Francisco Franco, no Funchal, promove, no próximo dia 25 de Janeiro, pelas 10 horas, uma visita encenada destinada a famílias com crianças.

Esta actividade é dinamizada por Catarina Claro e Xavier Miguel e propõe questionar ‘O que é isso de ser moderno?’, através de uma viagem pelo modernismo português e pelas estórias que compõem a história das artes plásticas na Madeira, no princípio do século XX.

A visita tem a duração de 60 minutos e um limite de 25 pessoas. A entrada é gratuita sujeita a marcação prévia, através do e-mail [email protected] ou telefone:291 211 090.