Museu de História Natural inaugura exposição a 12 de Dezembro sobre Günther Maul

O Museu de História Natural do Funchal celebra, este ano, o seu 85.º aniversário de actividade, e apresenta, para o efeito, um vasto programa de actividades e novidades.

Neste âmbito, tem lugar, no próximo dia 12 de Dezembro, pelas 17 horas, nas instalações do Museu, a abertura oficial da exposição ‘Museu, Natureza e Ciência: Günther Maul (1909-1997)’, dedicada à obra notável deste dermoplasticista e cientista, que foi o responsável pelos trabalhos de preparação e montagem dos exemplares expostos na abertura do Museu, em 1933, e posteriormente seu Director (1943-1981).

O Museu de História Natural do Funchal foi inaugurado no dia 5 de Outubro de 1933, tendo sido o primeiro museu a ser criado por uma entidade pública na Região e o mais antigo ainda em funcionamento. Este assume-se como uma instituição de caractér científico e cultural, que visa proporcionar ao visitante o conhecimento da fauna, flora e geologia do Arquipélago da Madeira.

O Museu tem em exposição, ao longo de seis salas, 78 espécies de peixes, 247 espécies de aves, 14 espécies de mamíferos, 3 espécies de tartarugas marinhas, 152 espécies de insectos e outros invertebrados, 19 espécies de plantas e uma colecção significativa de rochas, minerais e fósseis marinhos, todos colhidos na área do Arquipélago da Madeira.

As colecções de estudo do Museu contabilizam hoje mais de 62 mil registos, representando mais de 200 mil espécimes oriundas do Arquipélago da Madeira e da Macaronésia, possuindo, neste momento, um quadro de nove conservadores, que mantêm uma actividade científica de relevo no contexto da Macaronésia.